SKener: Mikel Arteta promijenio je kulturu Arsenala, zaslužio bi novi ugovor i da nije osvojio ligu

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Nakon skoro sedam godina procesa Arsenal je napokon pod Mikelom Artetom uspio osvojiti englesku Premier ligu. To su napravili kolo prije kraja nakon što je Bournemouth na domaćem terenu remizirao s drugoplasiranim Manchester Cityjem i tako ih izbacio iz borbe za naslov. Osvajanje lige u Londonu se proslavilo burno što je dovoljan pokazatelj koliko se dugo čekalo.

22 godine su prošle otkad je Arsenal posljednji put osvojio ligu, a tri godine u nizu u kojima su Topnici završavali na drugom mjestu dobrano su pomogle u povećanju napetosti. Samim time je i eksplozija oduševljenja bila veća u utorak navečer.

VIDEO / Pogledajte slavlje igrača Arsenala nakon što su postali prvaci

Iako je nogomet kolektivni sport, uvijek se može naći određeni junak ekipe. Tako će navijači Arsenala u ovoj sezoni sigurno izdvojiti dvojicu igrača – Declana Ricea i Davida Rayu – dok će neki tom dvojcu pridodati i stoperski par William Saliba – Gabriel Magalhaes. Međutim, iako su oni junaci ove sezone, pravi junak Topnika pojavio se 20. prosinca 2019. godine.

Naravno, riječ je o Mikelu Arteti koji je četiri dana prije potpisa tog ugovora bio pomoćnik Pepa Guardiole u pobjedi Manchester Cityja na Emiratesu protiv Arsenala. Kako sam govori, ta utakmica usmjerila ga je prema samostalnom poslu u Arsenalu. Još 2011. Arteta je kao igrač stigao u sjeverni London, a iako je tamo bio “tek” pet godina (do 2016.), zaljubio se u klub te se tamo i umirovio.

Na opraštanju od Topnika i nogometa je plakao, a dok je bio pomoćni trener Cityja nije slavio golove koje su njegovi Građani zabijali protiv Arsenala. Ta 2019. godina kada je sjeo na klupu Arsenala nije bila jednostavna. Klub je bio u toksičnom razdoblju, većina djelatnika u klubu, kako prenosi engleski The Athletic, tada je baš kao asocijaciju za stanje koristila riječ “toksično”.

Tako je prvi cilj Artete bio promjena kulture. Iako mu je to bio prvi samostalni posao, nije se libio riješiti zvijezda. Mesuta Ozila izbacio je iz ekipe u 2020. godini (ta odluka imala je i politički narativ uz sportski) da bi godinu i pol kasnije za svoj neposluh platio i tadašnji kapetan Pierre-Emerick Aubameyang. Sve su to bili potezi koji su dijelili navijačku bazu u vremenu kad Arsenal nije imao najbolje rezultate.

U njegovoj prvoj sezoni osvojili su FA Kup i završili na osmom mjestu, sljedeća sezona donijela je osmo mjesto i prvu sezonu bez europskih natjecanja pa su brojni zazivali otkaz. Međutim, njegovo promoviranje mladih igrača i povjerenje kluba zadržalo ga je na poziciji trenera. Čak ni početak sljedeće sezone kada su Topnici izgubili u prva tri kola nisu natjerali klub na njegov otkaz. Ostali su vjerni Arteti i to se pokazalo kao pun pogodak.

Ubrzo se momčad stabilizirala i na kraju sezone osvojila peto mjesto što je donijelo povratak u Europsku ligu. Taj financijski bonus pomogao je u izgradnji momčadi za sezonu 2022./2023. u kojoj su potpuno neočekivano postali kandidati za naslov. Na koncu te sezone Topnici su bili tužni zbog propuštene prilike, no i zadovoljni zbog smjera u kojem ide klub.

Klub je svake godine napredovao pa je i sljedeće sezone bio vidljiv napredak. Ponovno su završili na drugom mjestu, ali povratnički nastup u Ligi prvaka donio je četvrtfinale i tijesni poraz od Bayerna. “Zacementirano” drugo mjesto stiglo je i u sezoni 2024./2025. pa su mnogi mislili da Arteta nikad neće premostiti tu završnu prepreku osvajanja lige. No, u klubu nisu ni razmišljali o promjeni trenera jer se izborilo polufinale Lige prvaka, prvo nakon 2009. godine.

Na kraju te sezone u kojoj su Topnici ponovno završili drugi, Arteta je dao obećanje navijačima da će sljedeće sezone osvojiti nešto. To je napravio u razgovoru sa specijaliziranim podcastima (Arseblog i Arsenal Vision Podcast), ali i nakon posljednje domaće utakmice gdje se obraćao svim navijačima na stadionu. Svi drugi su se ismijavali njegovim čudnim metodama kao što je paljenje vatre uoči bitnih utakmica ili paljenja žarulja kako bi dočarao da ekipa mora biti povezana, no u klubu su bili oduševljeni.

Nije tu samo unutarnji dio kluba bio bitan, nego i navijači. Njih je Arteta odavno pridobio na svoju stranu pa je tako Emirates od “kazališta” postao ipak nešto glasniji stadion. Do ove sezone je to ovisilo o tome igra li se derbi ili ne dok je ove godine to dodatno promijenjeno. Prije ranog susreta Bournemouthom zapovijedio je navijačima da “dođu s ručkom” na stadion kako bi što glasnija podrška bila prije susreta, a prije ogleda s Atleticom preuzeo je europski pristup.

U suradnji s klubom i navijačima organizirao je da se ispred stadiona, na Holloway Roadu, okupe svi navijači kako bi dočekali bus s igračima. Djelovalo je to kao u brojnim europskim ligama kada se pokušava dodatno nabrijati igrače. Osim protiv Atletica, to se napravilo i uoči susreta s Burnleyem u pretposljednjem kolu. Samim time što su navijači organski i prirodno pristali na taj potez dovoljno govori o tome koliko vjeruju u Mikela Artetu.

Dobar dio navijača ne bi ni razmišljao o njegovom otkazu da se dogodila “neuspješna” sezona bez trofeja. Arsenal u 21. stoljeću, barem ovom kasnijem dijelu, nije poznat kao klub koji osvaja trofeje. Osim osvojenih liga u 2002. i 2004. godini, Topnici su podigli sedam FA Kupova i isto toliko Superkupova. Tako razdoblje pod Artetom, u kojem su osvojena dva Superkupa i jedan FA Kup, nije nešto neuobičajeno.

Zato u klubu nisu ni razmišljali o tome da promjene trenera. Naprotiv, oni su još dok Topnici nisu bili ni sigurni u osvajanje i kad se činilo da će City do naslova, odlučili ponuditi novi ugovor Arteti. Gledajući iz navijačke perspektive, to je najbolja moguća odluka kluba. Nijedan trener na svijetu ne bi mogao razumjeti Arsenal i što on znači Londonu kao što to radi Mikel Arteta.

Od kluba koji je bio izvan borbe za europska mjesta, Arteta je stvorio klub koji je osvojio Premier ligu i postao standardni konkurent za naslov u Ligi prvaka. Osvajanjem lige postao je jedan od najboljih trenera u povijesti Arsenala, a slavljem u Budimpešti po mnogima bi nadmašio i legendarnog Arsenea Wengera.

Stan i Josh Kroenke, vlasnici Arsenala, već su pripremili novi poboljšani ugovor Arteti koji bi nakon finala Lige prvaka trebao biti i potpisan.