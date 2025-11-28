Sjajne vijesti za Chelsea: Za londonski derbi vraća se Cole Palmer

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner, File) via Guliver Image

Ovu nedjelju od 17 sati i 30 minuta na rasporedu je novi londonski derbi između Chelseaja i Arsenala. Obje ekipe dolaze u odličnom ritmu, a za plavi dio Londona su u petak stigle sjajne vijesti.

Njihov najbolji igrač i najveća zvijezda Cole Palmer bit će spreman za okršaj s mrskim rivalima. “Desetka” Chelseaja na nogometnim terenima nije bio još od 20. rujna i poraza od Manchester Uniteda (2:1). Tada je igru napustio nakon samo 20 minuta i odonda se nije vraćao.

Sada, nakon dva mjeseca je spreman za veliku borbu za prvo mjesto. Chelsea zaostaje za Arsenalom šest bodova te bi se pobjedom primaknuli na samo tri. No, ono što treba uzeti u obzir je nedavna povijest okršaja na Stamford Bridgeu.

U posljednjih šest susreta na tom stadionu Arsenal ne zna za poraz. Drugim riječima, Mikel Arteta ne zna kako je u zapadnom Londonu izgubiti od Bluesa. U tom razdoblju je Arsenal upisao tri pobjede dok su tri puta remizirali. Posljednji poraz na Stamford Bridgeu Arsenal je upisao kada je trener bio Unai Emery. Tada je za Chelsea igrao i Mateo Kovačić, a Bluesi su slavili s 3:2.