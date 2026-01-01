Sjajna priča iz Engleske: Klub iz okolice Londona čiji je vlasnik domaći “dečko” dominira u prvoj profesionalnoj sezoni

Podijeli :

xGraemexWilcocksonx FIL-22719-0093 via Guliver Image

U Novoj godini engleski nogomet krenuo je u uobičajenom ritmu. Odigrane su brojne utakmice nižih rangova, a jedna od njih bila je između engleskog Bromleyja i velškog Newporta. U tom susretu do pobjede od 2:1 došao je Bromley.

No, ono značajno kod ove utakmice nije samo rezultat. Bromley je pobjedom od 2:1 ostao na vrhu četvrte engleske lige (League Two) i to ne bi bilo čudno da ne znamo priču ovog kluba iz okolice Londona.

Naime, Bromleyju je ovo prva sezona u profesionalnom rangu engleskog nogometa (od League Two do Premier lige). Lani su uspjeli osigurati plasman kroz play-off National lige. Nije im trebala prevelika prilagodba jer su trenutačno na prvom mjestu s 48 bodova nakon 24 kola, pet više od četvrtog mjesta koje je prvo od ukupno četiri koje vode u doigravanje.

Bromley za svoj uspjeh mora zahvaliti domaćem čovjeku Robinu Stanton-Gleavesu koji ima više od 70% udjela u klubu. On je u intervjuu za EFL govorio o brojnim stvarima posebno ističući dio kako se ne smije žuriti i kako je bitno što napravite s budžetom, a ne koliki vam je budžet. Također je govorio o kulturi kluba koju on pokušava podići na višu razinu.

Posebno je to popravio kod starijih ljudi koje često poziva na stadion. Svakog četvrtka starijim ljudima koji nemaju svoju drugu polovicu daju sendviče, ali i ono što je bitnije, uho za slušanje. Stanton-Gleaves navodi kako mnogi stariji ljudi taj četvrtak često naglašavaju kao događaj njihovog tjedna.

Do kraja sezone ostalo je još 22 utakmice, a Bromley je na pravom putu da prvi put u svojoj povijesti izbori mjesto u League One, trećem rangu engleskog nogometa.