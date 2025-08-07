Šeško definitivno odabrao novi klub, posao od 85 milijuna!

Podijeli :

xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Manchester United je postigao dogovor s RB Leipzigom o prijelazu slovenskog napadača Benjamina Šeška na Old Trafford, a vrijednost transfera je 85 milijuna eura, prenio je u četvrtak britanski BBC na svom mrežnom portalu.

Isti izvor navodi da je u ugovoru naveden zajamčeni iznos odštete u iznosu od 76,5 milijuna eura, dok se ostatak do 85 milijuna odnosi na bonuse.

Do realizacije ovog prijelaza preostaje još samo formalni dio, koji uključuje i liječnički pregled, koji bi Šeško u petak trebao obaviti u Manchesteru.

U utrci za 22-godišnjim slovenskim reprezentativcem bio je i Newcastle United, ali će Šeško pojačati konkurenciju u napadu Manchester Uniteda, koji je u ovom prijelaznom roku već doveo 26-godišnjeg Brazilca Matheusa Cunhu iz Wolverhamptona i njegovog kamerunskog vršnjaka Bryana Mbeuma iz Brentforda.

Otkako je 2023. iz austrijskog Salzburga došao u RB Leipzig, za koji je odigrao 87 utakmica i postigao 39 pogodaka, Šeško je najbolji strijelac u Ligama petice među igračima mlađim od 23 godine. Postigao je jedan gol više od Judea Bellinghama iz Real Madrida i pet više od Floriana Wirtza, koji je ovog ljeta također napustio njemačku Bundesligu i došao u engelski Premiership kao igrač Liverpoola.