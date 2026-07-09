Senzacija sa Svjetskog prvenstva dogovorila rekordan transfer u Premier ligu

Podijeli :

(AP Photo/Abbie Parr) via Guliver Image

Švicarski reprezentativac Johan Manzambi vrlo je blizu prelaska u Newcastle United. Prema pisanju njemačkih medija, Freiburg i engleski premierligaš postigli su potpuni dogovor oko transfera vrijednog približno 60 milijuna eura, što bi predstavljalo najveću prodaju u povijesti njemačkog kluba, navodi Sky Sports.

Newcastle još treba usuglasiti završne detalje ugovora s 20-godišnjim veznjakom i njegovim zastupnicima, nakon čega bi transfer trebao biti zaključen. Za Manzambija je ozbiljan interes pokazivala i Aston Villa, koja je tražila pojačanje u sredini terena nakon teške ozljede križnih ligamenata Amadoua Onane. Ipak, čini se da je Newcastle bio konkretniji i brži u pregovorima.

Švicarska nakon drame penala izborila prvo četvrtfinale SP-a nakon 72 godine Veliki udarac za Švicarsku, najbolji igrač propušta susret osmine finala SP-a

Velik interes za mladog Švicarca dodatno je porastao zahvaljujući njegovim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Unatoč nagnječenju koljena, Manzambi je ostao na raspolaganju reprezentaciji i jedan je od najboljih pojedinaca turnira. U četiri odigrane utakmice postigao je tri pogotka te upisao dvije asistencije.

Na početku prvenstva nije imao mjesto u početnoj postavi izbornika Murata Yakina, a Švicarska je u tom razdoblju imala problema s igrom. Nakon remija 1:1 protiv Katara i neodlučenog rezultata protiv Bosne i Hercegovine sve do 71. minute, Manzambi je ušao s klupe i s dva pogotka predvodio reprezentaciju do uvjerljive pobjede 4:1.

Nakon te utakmice izborio je mjesto među prvih jedanaest. U posljednjem susretu grupne faze postigao je pogodak i asistirao u pobjedi 2:1 protiv Kanade, dok je u šesnaestini finala upisao asistenciju u slavlju 2:0 nad Alžirom. Zbog ozljede nije nastupio u osmini finala protiv Kolumbije, a Švicarsku sada očekuje četvrtfinalni dvoboj protiv Argentine.