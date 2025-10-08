Senzacija s Otoka: United prodao kapetana za 115 milijuna eura?!

Podijeli :

PhilxDuncanx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Već dugo je sudbina Brune Fernandesa u Manchester Unitedu pod znakom pitanja.

Ovog ljeta Fernandes je mogao otići s Old Trafforda, a najveći interes za njega pokazao je Al Hilal. No, Fernandes je odlučio ostati u Unitedu.

Stvari su se očito promijenile, jer sa Otoka stižu velike informacije da je dogovorena prodaja Brune Fernandesa u Saudijsku Arabiju.

“Ekskluzivno, dogovorena je prodaja Brune Fernandesa, umjesto njega dolaze Baleba i Elliot Anderson. Otkriveni su nam tajni transfer planovi Manchester Uniteda. Prema informacijama do kojih smo došli Bruno Fernandes prodat je u Saudijsku Arabiju za 115 milijuna eura i odlazi idućeg ljeta.

Posao je dogovoren između svih sudionika u poslu i ostalo je samo da Bruno Fernandes dogovori osobne uvjete.

Novac koji će dobiti od prodaje Fernandesa Manchester United će uložiti u dovođenje Carlosa Balebe i Elliota Andersona”, tvrdi indykaila News koji čini tim od pet vrhunskih novinara.