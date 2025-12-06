Salah: ‘Za mene je ovo neprihvatljivo, bacio me pod bus’

Podijeli :

Liverpool je u subotu navečer remizirao s Leeds Unitedom 3:3 te su drugu utakmicu u nizu propustili doći do pobjede u Premier ligi. Treću utakmicu zaredom s klupe je krenuo Mohamed Salah, jedan od najvećih igrača u povijesti Redsa. Egipćanin je nakon utakmice dao intervju za tv2sport u kojem je kritizirao Arnea Slota.

“Ako ću biti iskren, to je neprihvatljivo za mene. Ne znam zašto mi se ovo događa. Ja ovo vidim kao ‘bacit ćemo Moa ispod busa jer je on problem u momčadi sada’.

Imao sam dobar odnos s trenerom, a sada odjednom nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto. Čini se da me netko ne želi u klubu.”

Vidjet ćemo što će se dogoditi. U svojoj glavi ću uživati u utakmici čak i ako ne igram. Vidjet ćemo. Sljedeća utakmica je na Anfieldu, oprostit ću se s navijačima jer idem na Afrički kup nacija. Ne znam što će se događati dok budem tamo”, zaključio je Mohamed Salah.