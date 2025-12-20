‘Salah nam se ispričao, to dovoljno govori o tome kakav je čovjek’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Arne Slot nije želio govoriti o Mohamedu Salahu uoči gostovanja Liverpoola kod Tottenhama (18.30), ali jest Curtis Jones.

Trener Liverpoola bio je suzdržan, kao što je bio i od prvog dana otkako je započeo cijeli kaos izazvan Salahovom izjavom novinarima.

Rekao je da je sve pokazano djelima u utakmici protiv Brightona, u kojoj je Salah bio prva izmjena, te dodao:

POVEZANO Slot: Nemam razloga da ne bih želio da Salah ostane u klubu

“Mo je sada s reprezentacijom i mislim da nije u redu govoriti o njemu dok treba biti koncentriran isključivo na Afrički kup nacija i Egipat.“

Ipak, Curtis Jones očito je imao potrebu kratkim komentarom pokušati staviti točku na pitanja o ovoj temi.

Jones je rekao da je Salah u svlačionici, pred svima, preuzeo odgovornost za svoj postupak:

“Mo nam se obratio i rekao da mu je žao ako je njegov istup u medijima negativno utjecao na atmosferu ili na nekoga od nas. To dovoljno govori o tome kakav je on čovjek“, rekao je Jones za Sky Sports.

Jones smatra da je Salahova frustracija posljedica pobjedničkog mentaliteta, a ne želje da našteti momčadi.

“Kad god je postojala bilo kakva ljutnja s naše strane, uključujući i mene, ona je uvijek dolazila iz dobre namjere. U tom trenutku to možda nije izgledalo kako treba, ali nikada nije postojala namjera da se našteti momčadi, stručnom stožeru, menadžeru ili bilo kome drugome.

To je sada iza nas, dobro funkcioniramo kao momčad, igramo kvalitetno i počinjemo pobjeđivati“, dodao je Jones.

Liverpool će u Londonu, na gostovanju kod Tottenhama, pokušati povezati šestu utakmicu bez poraza.