Saka propušta Liverpool i reprezentativnu pauzu: Vraća se za derbi sa Cityjem?

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Arsenal je u drugom kolu Premier lige porazio Leeds United s 5:0, ali navijači su nakon susreta bili zabrinuti zbog ozljede Bukaya Sake i Martina Odegaarda. Prvotne prognoze nisu izgledale dobro, ali sada su stigle vijesti koje Arsenalovi navijači mogu prožvakati.

Kako javlja pouzdani britanski novinar Sami Mokbel, Sakina ozljeda zbog koje je napustio teren početkom drugog poluvremena trajat će između tri i četiri tjedna. Novinar BBC-a ne navodi točnu ozljedu zadnje lože, ali prema njegovim informacijama stanje je blaže nego prošle godine kada je “sedmica” Arsenala propustila četiri mjeseca.

Tako će Saka sigurno propustiti ogled s Liverpoolom i reprezentativnu pauzu koja dolazi, a onda će najvjerojatnije susret s Nottingham Forestom doći prerano za krilo Topnika. Izgledni povratak na teren tako će biti 21. rujna kada na svom terenu Arsenal dočekuje Manchester City.

Mokbel se dotaknuo i ozljede Odegaarda za kojega kaže da još nije otpao za vikend.

Liverpool i Arsenal svoju utakmicu trećeg kola igrat će u nedjelju od 17 sati i 30 minuta, a kakvo će bodovno stanje biti uoči tog ogleda saznat ćemo u ponedjeljak navečer kada Redsi gostuju kod Newcastlea.