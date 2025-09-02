Sada je i službeno: Donnarumma je novi golman Cityja

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Gianluigi Donnarumma novo je pojačanje Manchester Cityja, potvrdio je engleski klub u objavi na društvenim mrežama.

Aktualni prvaci Premier lige doveli su Alexandera Isaka i znatno pojačali napad, a Građani su odgovorili golmanom. Donnarumma, bivši vratar Paris Saint-Germaina, stigao je u plavi dio Manchestera.

Kapetana talijanske reprezentacije Francuzi su platili oko 35 milijuna eura. Donnarumma ima samo 26 godina, a vrhunac karijere tek dolazi – i zapanjujuće je što je do sada postigao.

Četiri je puta osvojio Ligue 1, dok je jednom podigao trofej Kupa. S Parižanima je ovog svibnja osvojio Ligu prvaka. Tada je proglašen najboljim vratarom Starog kontinenta.

Međutim, ta veza je pukla i nije uspio postići dogovor s čelnicima kluba s Parka prinčeva o nastavku suradnje. Luis Enrique je tada doveo Lucasa Chevaliera iz Lillea kao prvu opciju među vratnicama, a City je poslao Edersona u Fenerbahče kako bi napravio mjesta za Milanovog klinca.

Riječ je o ugovoru na pet godina, s plaćom od 15 milijuna eura u prvoj sezoni, s postupnim povećanjem u sljedećim godinama.