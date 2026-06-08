Sa samo 31 godinom umirovio se Divock Origi

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AP Photo/Dave Thompson by Guliver Image

Divock Origi (31), napadač koji je tijekom godina stekao status jednog od omiljenih igrača među navijačima Liverpoola zahvaljujući golovima u najvažnijim trenucima, objavio je završetak svoje profesionalne nogometne karijere. Odluku je podijelio putem društvenih mreža.

U emotivnoj poruci osvrnuo se na svoj nogometni put i ostvarene snove:

“Moja igračka misija je ispunjena. Ostvario sam dječačke snove igrajući na najvećim pozornicama i osvajajući najveće trofeje. Zahvalan sam Bogu na svemu.”

Posebnu zahvalu uputio je navijačima:

“Mojim navijačima diljem svijeta koji su mi pomogli da zasjam: svaki legendarni trenutak, svaki gol i svaki djelić povijesti koji smo zajedno ispisali zauvijek će biti naš. Hvala svakom klubu, svim trenerima i suigračima koji su bili uz mene. Oblikovali ste me na načine koji daleko nadilaze teren.”

Dodao je i:

“Bila mi je radost predstavljati svoju domovinu Belgiju, istovremeno noseći u srcu Keniju, zemlju svojih korijena. A mojoj obitelji i najbližima… bez vas ne bih bio ono što sam danas. Zauvijek sam vam zahvalan. Misija je izvršena. Sada se okrećem novom pozivu. Putovanje se nastavlja… S ljubavlju, Divock Origi”, zaključio je.

Nedugo nakon objave reagirao je i Liverpool, koji je na društvenoj mreži X odao priznanje svom bivšem nogometašu:

“Divock Origi objavio je povlačenje iz profesionalnog nogometa. Čestitamo na sjajnoj karijeri i uživaj u mirovini, Divock.”

Belgijski reprezentativac kenijskih korijena nogometnu afirmaciju stekao je u Lilleu, odakle je 2014. godine stigao u Liverpool. Iako nije bio standardni prvotimac, često je ulazio s klupe i ostavljao snažan trag u ključnim utakmicama.

Njegov doprinos Liverpoolovim uspjesima ostat će posebno upamćen zbog odlučujućih pogodaka. Zabio je u finalu Lige prvaka 2019. protiv Tottenhama, a navijači ga pamte i po dva gola u povijesnom preokretu protiv Barcelone u polufinalu istog natjecanja.

Posebno mjesto zauzima i među junacima Merseyside derbija, budući da je Evertonu postigao šest pogodaka, uključujući nekoliko pobjedničkih u samim završnicama susreta. Sudjelovao je i u osvajanju naslova engleskog prvaka u sezoni 2019./20., kada je Liverpool prekinuo 30-godišnje čekanje na trofej Premier lige. Uz to je osvojio UEFA Superkup, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, FA kup i Liga kup.

Tijekom osam godina na Anfieldu upisao je 175 nastupa i postigao 41 pogodak. Nakon odlaska iz Liverpoola igrao je za Milan od 2022. do 2025. godine, no taj angažman nije donio rezultate kakve je imao u Engleskoj te je završio sporazumnim raskidom ugovora krajem 2025. godine. Unatoč tome, njegov status legende među navijačima Liverpoola ostaje neupitan.