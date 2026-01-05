Prema informacijama Athleticova insajdera Davida Ornsteina, Ruben Amorim više nije trener Manchester Uniteda.
“Manchester United otpustio je Rubena Amorima s mjesta glavnog trenera. 40-godišnji Portugalac obaviješten je o odluci i odlazi s trenutnim učinkom nakon 14 mjeseci, zbog narušenih odnosa. Očekuje se da će Darren Fletcher preuzeti momčad privremeno”, stoji u objavi.
Vijest je potvrdio i Fabrizio Romano, dok se klub još nije službeno oglasio.
Portugalski trener preuzeo je Manchester United 11. studenoga 2024., stigavši iz lisabonskog Sportinga. Momčad je vodio u ukupno 63 utakmice, upisavši 25 pobjeda, 15 remija i 23 poraza. Posljednji put s klupe je predvodio United jučer, u remiju 1:1 protiv Leedsa u 20. kolu Premier lige. Presudan je bio sukob s upravom, odnosno njegov javni istup upućen klupskim čelnicima.
