Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Prema informacijama Athleticova insajdera Davida Ornsteina, Ruben Amorim više nije trener Manchester Uniteda.

“Manchester United otpustio je Rubena Amorima s mjesta glavnog trenera. 40-godišnji Portugalac obaviješten je o odluci i odlazi s trenutnim učinkom nakon 14 mjeseci, zbog narušenih odnosa. Očekuje se da će Darren Fletcher preuzeti momčad privremeno”, stoji u objavi.

Vijest je potvrdio i Fabrizio Romano, dok se klub još nije službeno oglasio.

POVEZANO Amorimu prijeti otkaz nakon jučerašnje press konferencije?

Portugalski trener preuzeo je Manchester United 11. studenoga 2024., stigavši iz lisabonskog Sportinga. Momčad je vodio u ukupno 63 utakmice, upisavši 25 pobjeda, 15 remija i 23 poraza. Posljednji put s klupe je predvodio United jučer, u remiju 1:1 protiv Leedsa u 20. kolu Premier lige. Presudan je bio sukob s upravom, odnosno njegov javni istup upućen klupskim čelnicima.