Englezi: Tudor je novi trener Tottenhama

(AP Photo/Daniel Cole) via Guliver Image

Nakon što je španjolski insajder Matteo Moretto objavio da je Igor Tudor ozbiljan kandidat za preuzimanje klupe Tottenhama oglasio se i talijanski novinar Gianluca Di Marzio. Prema njegovim informacijama, Tottenham je Tudoru ponudio ugovor do lipnja, odnosno do kraja aktualne sezone, a navodi se i da je hrvatski trener sve bliže odluci da prihvati tu ponudu.

Fabrizio Romano potvrdio je da je Tudor obavijestio londonski klub kako je spreman preuzeti momčad te da su pregovori u završnoj fazi. Plan Tottenhama je imenovati privremenog trenera do kraja sezone, a potom tijekom ljeta dovesti trajno rješenje. Kao glavni kandidati za tu poziciju spominju se Roberto De Zerbi i Mauricio Pochettino.

Novinar specijaliziran za Tottenham Alasdair Gold navodi kako su u klubu uvjereni da će do ponedjeljka angažirati iskusnog privremenog stručnjaka koji će odmah ostaviti trag, prije nego što na ljeto imenuju novog trenera. Također dodaje da će privremeni trener imati priliku izboriti dugoročan ugovor dobrim rezultatima u nadolazećim mjesecima.

Ubrzo nakon ovih vijesti javio se i najpouzdaniji nogometni novinar svijeta David Ornstein. On je izjavio kako je Tottenham sve verbalno dogovorio s Tudorom te da će splitski trener biti na klupi do kraja sezone.

Tudor je sličan aranžman imao i prošlog ožujka kada je preuzeo Juventus. Tada je ostvario cilj i izborio plasman u Ligu prvaka, što mu je donijelo produljenje suradnje, no već u listopadu dobio je otkaz.

Osim u Juventusu, Tudor je radio i u klubovima poput Udinesea, Hellas Verone, Marseillea i Lazija. Tijekom ranijeg dijela karijere vodio je Hajduk Split, PAOK FC, Karabükspor i Galatasaray.