Romano: Inter dogovorio transfer engleskog reprezentativca iz Tottenhama

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Douglas DeFelice via Guliver Image

Talijanski prvak Inter iz Milana je, kako javlja Fabrizio Romano, dogovorio prelazak Djeda Spencea.

Riječ je o engleskom reprezentativcu koji može igrati na obje bočne pozicije u obrani, a nije mu strano igrati ni wingbacka, poziciju koja postoji u formaciji s tri stopera, a ujedno i formacija koju Inter igra.

Spence će u Inter doći za 31,5 milijuna eura, a stigao bi kao zamjena za Denzela Dumfriesa koji je ovoga ljeta preselio u Real Madrid. Engleski bočni branič ovoga ljeta predstavljao je svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu gdje je odigrao svaku utakmicu.

Engleska je na kraju pobjedom u ludoj utakmici protiv Francuske osvojila broncu što im je prva svjetska medalja nakon 1966. godine i osvajanja Mundijala.