Romano: Gotovo je, Arsenal je doveo pojačanje za 85 milijuna eura!

Podijeli :

(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Nakon dugotrajnih pregovora, Arsenal je napokon postigao dogovor s Newcastle Unitedom oko transfera Bruna Guimaraesa.

Poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano potvrdio je posao svojim prepoznatljivim pokličem “Here we go”, čime su praktično otklonjene sve dvojbe oko budućnosti 28-godišnjeg brazilskog reprezentativca.

Bomba iz Londona: Arsenal dogovorio osobne uvjete s Viniciusom Hajdukovog dragulja kojeg nazivaju novim Perišićem prate Arsenal i Chelsea

Iznos odštete iznosi 75 milijuna funti (oko 87 milijuna eura), čime će Arteta dobiti veliko pojačanje u veznom redu za novu sezonu nakon osvajanja prvog naslova prvaka Engleske u posljednje 22 godine.

Guimaraes je osobne uvjete s Topnicima dogovorio još tijekom srpnja i tjednima je čekao konačno “zeleno svjetlo” klubova kako bi otputovao na liječničke preglede. Iako je Newcastle tražio visoku odštetu želeći zadržati svog ponajboljeg igrača, želja samog nogometaša za prelaskom u sjeverni London bila je presudna.

Mikel Arteta već dugo inzistira na dovođenju Brazilca, kojeg je uz sportskog direktora Andreu Bertu označio kao apsolutni prioritet ljetnog prijelaznog roka kako bi rasteretio vezni red kojim vladaju Martin Zubimendi i Declan Rice.

Insajder David Ornstein s portala The Athletic potvrdio je da je Newcastle službeno odobrio prodaju nakon postignutog kompromisa u pregovorima, dok novinar Ben Jacobs navodi kako je veznjak već dobio dozvolu za obavljanje liječničkih pregleda u Londonu prije službenog potpisa ugovora.