Rodri se u okršaju s Arsenalom opet ozlijedio

DavidxBlunsden/Imago Sports via Guliver

U derbiju 33. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Arsenal 2:1 maksimalno zakompliciravši borbu za naslov prvaka.

Arsenal je imao priliku napraviti veliki korak prema prvoj tituli nakon 2004. godine, no slavlje Cityja posve je zakompliciralo završnicu. Pobjeda Cityja ostala je i u sjeni ozljede jednog od ključnih igrača Građana.

POVEZANO VIDEO / City srušio Arsenal i totalno zakomplicirao borbu za naslov u Engleskoj!

Španjolski reprezentativac Rodri ozlijedio se u derbiju Manchester Cityja i Arsenala te je iz igre izašao u 88. minuti. U Manchester Cityju sada čekaju dodatne pretrage koje bi trebale pokazati koliko je ozljeda ozbiljna i koliko bi Rodri mogao izbivati s travnjaka.

“Ne znam koliko će Rodri izbivati. Liječnik je rekao da je riječ o preponi, ali više ćemo znati nakon pregleda”, komentirao je trener Građana Pep Guardiola.

Rodri je i ranije ove sezone imao niz problema s ozljedama, ponajprije sa stražnjom ložom i koljenom, zbog čega je propustio 11 prvenstvenih utakmica. Ove je sezone upisao 31 nastup u svim natjecanjima.