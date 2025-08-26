Rijeka dovela napadača iz Premier lige

Podijeli :

HNK Rijeka

Aktualni prvak Hrvatske doveo je novog igrača.

Daniel William Kwabena Adu-Adjei, 20-godišnji engleski napadač, novi je igrač HNK Rijeka. Adjei je u Rijeku došao iz Bournemoutha, a s hrvatskim prvakom potpisao je ugovor do 2029. godine.

Riječ je o darovitom napadaču koji je bio u krugu prve momčadi Bournemoutha još od prošle sezone, na četiri utakmice (Chelsea, Newcastle, Notthingham Forest i Liverpool) bio je među pričuvama, ali nije ulazio u igru.

Ovog ljeta bio je u krugu igrača koje je trener Andoni Ireaola odveo na pripreme prve momčadi, a istaknuo se postignutim pogotkom u utakmici protiv Evertona.

Daniel će nositi dres s brojem 18.