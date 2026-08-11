Reprezentativac BiH pred transferom karijere u Premier ligu

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AP Photo/Andre Penner via Guliver

Amar Dedić mogao bi nakon samo jedne sezone u Benfici napraviti novi veliki transfer.

Newcastle United otvorio je pregovore s portugalskim velikanom oko dovođenja 23-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Informaciju je objavio Fabrizio Romano, prema kojem su razgovori između klubova počeli u ponedjeljak.

Veliku ulogu u posredovanju ovog transfera ima i novi trener Newcastlea Matthias Jaissle, koji je dao zeleno svjetlo za transfer. Njih dvojica vrlo se dobro poznaju iz Red Bull Salzburga, gdje je Jaissle trenirao Dedića.