Redknapp spreman preuzeti Spurse ako Tudor dobije otkaz: ‘Odmah zovem Kranjčara’

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Ako Igor Tudor dobije otkaz u Tottenhamu, spreman je 'uskočiti'.

Engleski trener Harry Redknapp (79) u svom se stilu našalio kako bi se vratio na klupu Tottenhama i iz mirovine vratio trojicu svojih provjerenih veterana, uključujući i Niku Kranjčara.

Na pitanje bi li već sljedećeg tjedna preuzeo trenerske uzde u Tottenhamu, Redknapp je odgovorio:

“Čisto sumnjam. Ne kažem da ne bih prihvatio ponudu. Naravno da bih, ali teško da će se to dogoditi. Prihvatio bih se posla. To je velik izazov. Treba li mi taj pritisak u ovim godinama? Zašto ne? Pokušao bih. Nisam prestar, osjećam se kao nov. Ako me pozovu, mislim da bih bez problema mogao obaviti posao”, rekao je samouvjereno.

A onda je u šali otkrio svoj prvi potez.

“Doveo bih Kranjčara, Crouchyja i Defoea. Svi se vraćaju. To je naša napadačka linija već u subotu.”

Redknapp je vodio Tottenham od 2008. do 2012. godine.