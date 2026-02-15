Rastrčani Arsenal lakoćom porazio trećeligaša i izborio osminu finala FA Cupa

Podijeli :

Arsenal je u četvrtom kolu FA Cupa ugostio trećeligaša i nekadašnjeg osvajača Wigan Athletic. Mikel Arteta izveo je snažnu ekipu koja mu je donijela uvjerljivu pobjedu od 4:0.

Mreže su mirovale do 11. minute kada je Eberechi Eze, jedan od trojice koji su startali u prethodnoj Arsenalovoj utakmici, sjajno uposlio Nonija Maduekea koji je pogodio za 1:0. Sedam minuta kasnije ponovno je Eze ponovno asistirao, ovaj put Gabrielu Martinelliju koji je lijevom nogom zabio za 2:0.

Pet minuta kasnije vratar Wigana treći put je morao vaditi loptu iz svoje mreže, a ovaj put ga je matirao njegov suigrač Jack Hunt. Do kraja poluvremena Topnici su zabili i četvrti gol. Strijelac je bio Gabriel Jesus nakon asistencije Christiana Norgaarda.

U drugom poluvremnu Arsenal je prikočio i nisu Wiganu više zabili nijedan gol. Tako su s 4:0 prošli u osminu finala. Najtrofejnija momčad najstarijeg engleskog natjecanja s 14 trofeja svog će protivnika saznati u ponedjeljak navečer kad se održava ždrijeb.