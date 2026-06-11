Pukštas ide kod Jakirovića? ‘Njegovi nastupi nisu prošli nezapaženo’

Američki U-21 reprezentativac već je šest godina u Hajduku, otkako je sa samo 15 godina stigao u Split iz SAD-a, a kako stvari stoje, ovog ljeta mogao bi napustiti Poljud. Kako doznaje portal SportsBoom, ‘Tigrovi‘ su poslali ponudu za visoko cijenjenog veznog igrača, a trener Jakirović navodno je veliki obožavatelj.

“Odlučni da izbjegnu ekspresni povratak u Championship, Tigrovi ciljaju na mlade igrače s visokim potencijalom koji mogu odmah napraviti razliku na najvišoj razini, a Pukštas je među njihovim glavnim ljetnim željama. Hajdukovac bi mogao donijeti jasno pojačanje u veznom redu svojom energijom i prijetnjom po suparnički gol, posebno s obzirom na to da se Regan Slater povezuje s povratkom u klub svojeg djetinjstva, Sheffield United”, navode na Otoku.

Protekle sezone odigrao je 36 utakmica u svim natjecanjima tijekom kojih je postigao 10 golova i dodao četiri asistencije, a ukupno je odigrao 132 utakmice za seniore Bijelih uz učinak od 23 gola i devet asistencija, a prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura.

“Njegovi nastupi za Hajduk nisu prošli nezapaženo, a nekoliko klubova diljem Europe pratilo je njegov napredak u posljednje dvije sezone. Hull, međutim, vjeruje da im status premierligaškog kluba i Jakirovićevo poznavanje hrvatskog tržišta mogu dati prednost u utrci za njegov potpis.

Od Tigrova se očekuje da nastave preoblikovati momčad uoči nove sezone, a Jakirović želi dovesti mlađe igrače koji mogu pomoći klubu da se učvrsti u Premier ligi, a istodobno nude značajnu dugoročnu vrijednost. Pukštas savršeno odgovara tom profilu i Hull se nada da će njihova uvodna ponuda pokrenuti pregovore s Hajdukom u nastojanju da dovedu jednog od najobećavajućih mladih veznih igrača u hrvatskom nogometu”, zaključuju Britanci.