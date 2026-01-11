Protiv Liverpoola je izazvao kontroverze, a sada je hat-trickom odveo Arsenal u iduću rundu FA Cupa

Podijeli :

U trećem kolu engleskog FA Cupa Portsmouth je ugostio Arsenal, vodeću momčad Premier lige i Lige prvaka. Unatoč promijenjenom sastavu Topnika, očekivala se visoka pobjeda Arsenala. Međutim, domaći su rano poveli i unijeli nervozu u redove Arsenala koji je morao pojačati tempo. Uspjeli su u tome te su preokrenuli susret u svoju korist i upisali pobjedu od 4:1.

Već u trećoj minuti susreta je Portsmouth došao do vodstva nakon letargične reakcije Arsenalove obrane. Na odbijenu loptu u kaznenom prostoru naletio Colby Bishop koji je zabio za delirij na domaćim tribinama. Međutim, to je samo natjeralo Arsenal da zaigra bolje i u osmoj minuti su zaradili korner. Izveo ga je Eberechi Eze, a nakon toga je nesretni Andre Dozzell pogodio u svoju mrežu za izjednačenje Arsenala.

17 minuta je trajao taj egal u kojem Arsenal nije bio toliko bolja momčad. Tada je opet za domaću momčad bio koban korner gostiju. Ovaj put ga je izveo Noni Madueke, a na njegovu loptu naletio je Gabriel Martinelli koji je pogodio za 2:1. Topnici su do kraja poluvremena mogli i povećati prednost na 3:1, ali Madueke nije realizirao kazneni udarac koji je i sam izborio. Tako se na predah otišlo s 2:1 za Arsenal.

No, u drugom dijelu su Topnici brzo povećali prednost. Strijelac je u 51. minuti bio Martinelli kojemu je to bio drugi pogodak na utakmici. Brazilac je bio raspoložen i u nastavku te je 72. kompletirao svoj hat-trick. Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Arsenal je s 4:1 izborio četvrto kolo FA Cupa. Zanimljivo je da je Brazilac protiv Liverpoola podigao hajku engleskih medija jer je ozlijeđenog Connora Bradleyja odgurnuo s terena misleći da zadržava vrijeme.

U ovom susretu vrijedi spomenuti povratak Kaija Havertza nakon ozljede. Nijemac je svoj posljednji nastup imao u prvom kolu Premier lige protiv Manchester Uniteda.