Proradila grčka veza: Ange Postecoglou ima novi posao

Chris Foxwell via Guliver

Bivši trener Tottenhama i Celtica, Ange Postecoglou, postat će novi trener Nottingham Foresta, navode svi britanski mediji.

Nakon što je u ponedjeljak otkaz dobio Nuno Espírito Santo, vlasnik Nottingham Foresta, Evangelos Marinakis, brzo je pronašao zamjenu. Čini se da će s novim trenerom moći mnogo bolje surađivati jer je angažirao sunarodnjaka.

Novi trener Foresta bit će Grk iz Australije, Ange Postecoglou, koji je dvije sezone vodio Celtic, a zatim dvije sezone Tottenham. Postecoglou je ranije vodio klubove u Japanu i Australiji, kao i australsku reprezentaciju. Svojedobno je bio trener i grčkog Panachaikija. Najveći uspjeh ostvario je kao menadžer Spursa, kada im je prošle sezone donio trofej Europske lige.

Iako je to bio prvi trofej za Tottenham nakon 2008. godine, Ange Postecoglou je ipak dobio otkaz.

Mediji pišu da je Postecoglou potpisao ugovor do lipnja 2027. godine, kao i da je bio jasni favorit za mjesto novog trener momčadi.

Dvojica Grka će tako surađivati u Nottinghamu, iako je zanimljivo da je Marinakis čovjek iz Pireja i povezan s Olympiacosom, dok je Postecoglou rođen u Nea Filadelfeiji, dijelu Atene u kojem je nastao AEK.