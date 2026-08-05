Propao je transfer Hrvata kod Jakirovića?

Iako se tijekom cijelog ljetnog prijelaznog roka momčad Hull Cityja pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića intenzivno povezivala s nekoliko hrvatskih nogometaša poput Marca Pašalića, Franje Ivanovića i Tonija Fruka, čini se da od tih poslova za sada neće biti ništa.
Osebujni vlasnik engleskog kluba Acun Ilicali nastavio je svoju praksu neobičnih objava na društvenim mrežama u kojima navijačima javno otkriva u kojoj su fazi pojedini ulazni transferi.
Dok je prije dva tjedna na platformi X objavio kako je transfer neimenovanog hrvatskog nogometaša na visokih 80 posto realizacije, u svojoj je najnovijoj objavi pokraj hrvatske zastave stavio crveni znak X, jasno dajući do znanja da je posao definitivno propao. U nastavku objave Ilicali više nije ni spominjao opciju dolaska bilo kojeg hrvatskog igrača.
Iako engleski klub nikada nije službeno potvrdio o kojem se igraču radilo, u nogometnim se krugovima pretpostavljalo da je riječ o Marcu Pašaliću čiji je prijelaz očito zapeo u završnoj fazi. Što se tiče ostalih potencijalnih pojačanja, najčešće se spominjao Franjo Ivanović, no iz Portugala su stigle informacije kako je sam igrač odbio mogućnost odlaska u Englesku, pa konkretnih pregovora s Hullom na kraju nije ni bilo.
First let’s update the previous list.
Some of the ✅ ones are fully agreed and in the paperwork process.
1. Jack Butland 🏴 ☑️
2. Oscar Zambrano 🇪🇨 ☑️
3. Matt Targett 🏴 ☑️
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4. 🇯🇵 ✅
5. 🇵🇹 ❌
6. 🇬🇷 ✅
7. 🇸🇳 ✅
8. 🇦🇺 ✅
9. 🇸🇪…
— Acun Ilıcalı (@acunilicali) August 4, 2026
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