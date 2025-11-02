Problemi za Arsenal: Dva nova pojačanja napustila su igru zbog ozljede mišića

Podijeli :

Arsenal je vodeća momčad Premier lige te iz kola u kolo pokazuje zašto je tamo. U 10. kolu su na gostovanju kod Burnleyja slavili s 2:0 i tako zadržali istu prednost nad svojim rivalima. No, Topnici neće biti toliko sretni jer su možda ostali bez dvojice igrača.

Naime, nakon prvog dijela je Viktor Gyokeres, strijelac prvog pogotka na utakmici, napustio igru. Pretpostavljalo se da je riječ o ozljedi, no potvrda je došla tek nakon susreta kada se Mikel Arteta obratio novinarima.

“Ovo mu je bila najbolja utakmica u dresu Arsenala. Baš šteta što je osjetio mišić.”

Sličan problem zahvatio je i Martina Zubimendija. Baskijski veznjak pokazao se kao pun pogodak, no i on je napustio igru protiv Burnleyja. Standardni prvotimac Španjolske iz igre je izašao u 77. minuti.

Podsjećamo, Gyokeres i Zubimendi su u sjeverni London stigli ovog ljeta. Šveđanin je pristigao iz Sportinga nakon male drame s odštetom dok je posao oko Zubimendija odgađan do početka srpnja kako bi Real Sociedad taj transfer mogao knjižiti u novu sezonu zbog financijskog fair-playa.