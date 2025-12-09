Priznao krivicu: Muškarac progonio igračicu Liverpoola, slao joj degutantne poruke

Podijeli :

Mangal Dalal (42) priznao je na sudu da je na društvenim mrežama uhodio nogometašicu Liverpoola Marie Höbinger te joj mjesecima slao neprimjerene poruke seksualnog sadržaja.

Kako prenose britanski mediji, presuda u ovom slučaju očekuje se u siječnju 2026. godine.

Prema navodima optužnice, Dalal je sporne poruke slao igračici u razdoblju od 27. siječnja do 16. veljače ove godine. Poruke su najčešće bile seksualne i vrlo eksplicitne, a između ostalog slao je Höbinger i svoj broj telefona, adresu i stalne pozive da ga posjeti.

Uporno je pisao i da će dolaziti na sve utakmice kako bi je gledao, što je nogometašicu zabrinulo pa je slučaj prijavila klubu.

Sve je kulminiralo 16. veljače kada je Dalal došao na utakmicu Liverpoola protiv Manchester Cityja, a jedan od redara primijetio ga je kako stoji uz teren. Tada su poduzete sve propisane mjere i policija ga je nakon utakmice uhitila.

Tijekom saslušanja Dalal je priznao sve što je učinio, tvrdeći da je u to vrijeme imao psihičkih problema.

U četvrtak, 4. prosinca, izjasnio se krivim pred Prekršajnim sudom u Liverpoolu. Izricanje presude zakazano je za 20. siječnja 2026.

Tužiteljica Sarah McNerney navela je da je Dalal tretirao Höbinger „kao objekt za ispunjavanje svojih fantazija“ te njegove postupke ocijenila „apsolutno neprikladnima“, a ponašanje „kriminalnim“.