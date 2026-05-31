Pripreme za Premier ligu: Umjesto u SAD, Jakirović s Hullom stiže u susjedstvo

Ian Lyall via Guliver

Sergej Jakirović s Hullom je već počeo s pripremama za nadolazeću sezonu.

Naime, rukovodstvo Hull Cityja na stolu je imalo opciju odlaska na marketinški i financijski privlačnu turneju u Sjedinjene Američke Države, gdje su trebali odigrati dvije prijateljske utakmice. Ipak, Jakirović je inzistirao na drukčijem sportskom planu te je tražio pripreme u specifičnim, toplijim vremenskim uvjetima i mirnijem okruženju, zbog čega je izbor pao na Maribor.

Nogometaši engleskog kluba s ljetnog se odmora vraćaju 13. srpnja. Prvih tjedan dana momčad će provesti u svom trening-kampu u Cottinghamu, gdje će odraditi uvodna testiranja i bazične fizičke pripreme. Odmah nakon toga, ekspedicija Hulla seli se u Maribor gdje će provesti devet dana.

Iz Slovenije će se momčad uputiti izravno u Istanbul, gdje je planiran trodnevni boravak i odigravanje pripremne utakmice protiv jednog od jakih turskih klubova.

Sezona u Premier ligi počinje 22. kolovoza.