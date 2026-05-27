Prije nego što zaigra protiv Hrvatske na SP-u dogovorio dolazak u Barcelonu za 80 milijuna?

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Anthony Gordon odlučan je riješiti svoju budućnost prije polaska na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Engleske.

Kako u srijedu piše Fabrizio Romano, Anthony Gordon dogovorio je osobne uvjete s Barcelonom.

U prvom trenutku, Romano je naveo da posao još uvijek nije završen, ali da se Barceloni žuri dovršiti pregovore s Newcastleom jer za Gordona u redu stoje Bayern i nekoliko premierligaša.

Uskoro je stigla i nova objava – Anthony Gordon novi je igrač Barcelone.

Newcastle, uprava kluba i vlasnici, prihvatio je ponudu Barcelone – 70 milijuna eura, plus bonusi. S bonusima bi ovaj transfer na kraju mogao vrijediti 80 milijuna.

Očekuje se da engleski nogometaš sljedećeg tjedna doputuje u Barcelonu, obavi liječničke preglede i konačno potpiše ugovor.

Gordon je seniorsku karijeru počeo u Evertonu, a nakon posudbe Preston North Endu stigao je 2023. godine u Newcastle. Nepunu godinu kasnije postao je i seniorski reprezentativac Engleske, koju će predstavljati i na Svjetskom prvenstvu.

Ove sezone je u Premier ligi odigrao 26 utakmica i postigao šest golova. Ukupno je ove sezone za Newcastle nastupio u 46 mečeva te zabio 17 golova.

Engleska je na SP-u u skupini s Hrvatskom, Ganom i Panamom.