Preokret u Premier ligi: Talentirani Švicarac bio na korak do Newcastlea, ali ipak potpisuje za drugi klub?

Po pisanju velikog dijela britanskih medija događa se preokret po pitanju 20-godišnjeg švicarskog nogometaša Johana Manzambija koji će umjesto u Newcastle vrlo vjerojatno karijeru nastaviti u Aston Villi.

Tijekom Svjetskog prvenstva Manzambi je odličnim igrama za Švicarsku privukao pozornost na sebe, a s tri pogotka i dvije asistencije bio je najučinkovitiji igrač reprezentacije koja je u četvrtfinalu ispala od Argentine . Tada, a i ranije u osmini finala protiv Kolumbije, Manzambi nije igrao zbog ozljede.

Činilo se da je dogovoren posao Newcastlea i Manzambija, sadašnjeg igrača Freiburga, ali sada engleski mediji navode da su razgovori “Aston Ville i Freiburga u samom finišu“ te da će talentirani igrač „gotovo sigurno preseliti u Birmingham“.

Profesionalnu karijeru Manzambi je počeo u Freiburgu gdje je prošle sezone bio najbolji igrač. U 47 nastupa je upisao sedam pogodaka uz devet asistencija te je momčad vodio do finalne utakmice Europske lige gdje je slavila baš Aston Villa 3:0.

U karijeri je skupio 16 nastupa za švicarsku reprezentaciju te je postigao šest pogodaka.

Aston Villa je prošle sezone završila kao četvrta na ljestvici Premier lige. Iduće sezone nastupat će u Ligi prvaka.