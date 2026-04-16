Preminuo je Alex Manninger, bivši vratar Arsenala i Juventusa

Podijeli :

Guliver Image

Bivši vratar Juventusa i Arsenala Alexander Manninger preminuo je u 48. godini života nakon prometne nesreće. Do tragedije je došlo na nezaštićenom pružnom prijelazu na lokalnoj željezničkoj pruzi u Salzburgu, u mjestu Nussdorf am Haunsberg, prema informacijama lokalne policije. Njegov nekadašnji klub Juventus oglasio se putem društvenih mreža:

“Danas je vrlo tužan dan. Izgubili smo ne samo velikog sportaša, već i čovjeka rijetkih vrijednosti: poniznosti, predanosti i iznimnog profesionalizma. Alex Manninger ostat će zapamćen po primjeru koji je postavljao, na terenu i izvan njega. Juventus izražava najdublju sućut te je uz njegovu obitelj u ovom teškom trenutku.”

Manninger je bio prvi Austrijanac koji je nastupio za Arsenal, s kojim je osvojio naslov prvaka Premier lige i FA Cup u sezoni 1997./98. Klub s Highburyja napustio je 2002. godine nakon što je izgubio mjesto u momčadi iza Davida Seamana i Richarda Wrighta.

Nakon odlaska iz Arsenala promijenio je niz klubova, ukupno deset, među kojima su bili Torino, RB Salzburg, Udinese i Juventus, prije nego što se ponovno vratio u engleski nogomet. Po odlasku iz Augsburga 2016. godine trenirao je s Liverpoolom kako bi ostao u formi dok je tražio novi angažman.

Smatran jednim od najuspješnijih austrijskih vratara svoje generacije, međunarodnu reputaciju izgradio je dolaskom u Arsenal sredinom 1990-ih. Iako je većinom bio zamjena Davidu Seamanu, tijekom sezone 1997./98. dobio je priliku koju je iskoristio sigurnim nastupima, pridonijevši osvajanju dvostruke krune.

Nakon 2002. godine izgradio je bogatu karijeru širom Europe, nastupajući u najjačim ligama, uključujući talijanske klubove poput Udinesea, Juventusa i Torina, kao i austrijski RB Salzburg.

Iako nije bio dugogodišnji prvi izbor u najvećim klubovima, ostao je zapamćen kao pouzdan i profesionalan vratar, poznat po disciplini, dugoj karijeri i spremnosti da odgovori na izazov kad god je bilo potrebno.

Tijekom karijere branio je za SV Salzburg, Vorwärts Steyr, GAK Graz, Arsenal, Fiorentinu,Espanyol, Torino, Bolognu, Sienu, Red Bull Salzburg, Udinese, Juventus i Augsburg, dok je za reprezentaciju Austrije skupio 33 nastupa.