Poznato protiv koga Jakirovićev Hull igra na startu Premier lige, čeka ga veliki protivnik

Objavljen je raspored utakmica u Premier ligi.
Hrvatski trener Sergej Jakirović koji je s Hull Cityjem izborio promociju u Premier ligu, u prvom kolu nove sezone igrat će protiv Manchester Uniteda.
Utakmica je na rasporedu u subotu, 22. kolovoza, od 12.30 sati, a Hull će utakmicu igrati na svom stadionu.
Nakon toga Hullu slijedi gostovanje kod novog prvoligaša Coventry Cityja, a potom utakmice protiv Chelseaja, Aston Ville i Newcastlea.
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