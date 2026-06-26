Poznato koliko će zarađivati engleska zvijezda za koju je Manchester City srušio rekord

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Manchester City dogovorio je transfer Elliota Andersona iz Nottingham Foresta za 135 milijuna eura. Time će 23-godišnji veznjak postati prvo pojačanje kluba u razdoblju nakon odlaska Pepa Guardiole. Anderson se trenutno nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama s engleskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, a službena potvrda transfera očekuje se u sljedećim danima.

Liječnički pregled bit će obavljen u SAD-u, gdje se reprezentacija priprema za dvoboj protiv Paname. Veznjak se oporavlja od manje ozljede gluteusa, no prema dostupnim informacijama riječ je o lakšem problemu koji ne izaziva zabrinutost.

Pregovori između klubova trajali su nekoliko dana. U početku se spominjala odšteta od 123 milijuna eura uz dodatne bonuse koji su mogli povećati ukupnu vrijednost posla na čak 150 milijuna eura, što je bila želja vlasnika Foresta Evangelosa Marinakisa. Na kraju su se klubovi usuglasili oko jednokratne isplate od 135 milijuna eura.

Iako taj iznos ne premašuje transfer Alexandera Isaka u Liverpool vrijedan 145 milijuna eura, Anderson će postati najskuplji engleski nogometaš u povijesti, nadmašivši dosadašnji rekord koji je držao Jude Bellingham prilikom prelaska u Real Madrid.

Engleski reprezentativac od početka je bio zainteresiran za dolazak u Manchester City, a uvjeti osobnog ugovora već su ranije usuglašeni. Prema pisanju britanskih medija, godišnje će zarađivati oko 18 milijuna eura, odnosno približno 1,5 milijuna eura mjesečno, oko 350 tisuća eura tjedno, 50 tisuća eura dnevno i oko dvije tisuće eura po satu.

Izbornik Thomas Tuchel ranije je poručio kako će reprezentativcima omogućiti da tijekom Svjetskog prvenstva riješe klupske transfere, pa formalni završetak ovog posla nije pod posebnim vremenskim pritiskom. Andersonova godišnja primanja izjednačit će se s plaćama Bernarda Silve i Bruna Fernandesa u protekloj sezoni, dok će najveću plaću u momčadi i dalje imati Erling Haaland s približno 32 milijuna eura godišnje.