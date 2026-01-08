Povratak na veliku scenu? Bilić drugi favorit za klupu West Hama

Podijeli :

xNigelxKeenex via Guliver Image

Hrvatski stručnjak Slaven Bilić u uskom je krugu kandidata za mjesto trenera londonskog West Ham Uniteda.

Da se nešto šuška u Londonu, otkrile su i engleske kladionice koje ga vide kao drugog favorita za preuzimanje momčadi s tečajem 2,38. Ispred njega je trenutačno samo Michael Carrick s koeficijentom 1,57.

Hrvatski stručnjak već je vodio Čekićare od 2015. do 2017., a u prvoj sezoni ostavio je odličan dojam osvojivši sedmo mjesto u Premier ligi. Ipak, klupu je napustio u studenom 2017. nakon lošijeg ulaska u sezonu.