Potres u Liverpoolu: Salah je izbačen iz momčadi, neće igrati Ligu prvaka!?

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Vijest i dalje nije službena, ali David Ornstein, Fabrizio Romano, Sky Sports, Liverpool Echo i brojni drugi nogometni insajder i mediji na Otoku najavljuju da Mohamed Salah neće putovati s ekipom u Milan.

“Očekuje se da Salah bude izostavljen s popisa putnika za utakmicu s Interom. Odluka još nije službeno donesena. Ovaj 33-godišnjak trenirao je jutros“, objavio je Ornstein na mreži X i ovu odluku obrazložio kao “zdravorazumsku“ nakon svega što je izjavio.

“Liverpool želi da igrač ostane u klubu, ali je trenutak da se podrži trener“, konstatirao je vodeći britanski nogometni „insajder“.

Sky Sports se u prijenosu uživo ispred trening-centra Liverpoola javio vijestima da je “najvjerojatnije održan sastanak između Slota i Salaha“, kao i da će ishod po svemu sudeći biti izostavljanje s popisa putnika za utakmicu Lige prvaka.

To se obrazlaže i činjenicom da Redse po povratku s Meazze očekuje još dvoboj s Brightonom idućeg vikenda, nakon čega će se Egipćanin pridružiti ostatku reprezentacije na pripremama za Afrički kup nacija i da ga potom više od mjesec dana neće biti u Liverpoolu.

Dok navijači spekuliraju o tome hoće li Kralj ikada više zaigrati u crvenom dresu, izvjesno je da u utorak u 21 sat navečer – neće.