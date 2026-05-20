Potencijalni ludi rasplet u Engleskoj: Premier liga bi mogla dobiti dodatnu utakmicu?

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Pred nama je potencijalno ludi završetak Premier lige.

Računica uoči posljednjeg kola otvara opciju prema kojoj bi Liverpool i Bournemouth borbu za peto mjesto mogli rješavati u izravnom dvoboju nakon završetka regularnog dijela prvenstva.

Trenutačno stanje na tablici daje prednost Liverpoolu (59 bodova, gol-razlika +10) ispred Bournemoutha (56 bodova, gol-razlika +4). Ipak, kombinacija rezultata – pobjeda Bournemoutha od 5:0 protiv Nottingham Foresta uz poraz Liverpoola od 1:0 protiv Brentforda – izjednačila bi klubove u baš svakom mogućem parametru. Imali bi isti broj bodova, identičnu gol-razliku, jednak broj postignutih golova te potpuno poravnat međusobni omjer, uključujući i golove u gostima.

U tom specifičnom slučaju, pravila Premier lige nalažu odigravanje playoff utakmice, odnosno susreta na neutralnom terenu koja bi odlučila tko ide u Europu.