Postecoglou nije dugo izdržao, evo tko ga mijenja na klupi Foresta

Novi trener nogometaša Nottingham Foresta je 54-godišnji Sean Dyche službeno je obznanio klub iz Nottinghama nakon što se rastao s dosadašnjim strategom Angeom Postecoglouom.

Nakon niza loših rezultata Postecoglou je napustio Nottingham Forest u kojem je boravio tek nešto više od mjesec dana, a ujedno je postao prvi menadžer ovog kluba u povijesti koji nije upisao niti jednu pobjedu. Klub je Postecoglou vodio u osam utakmica u svim natjecanjima, a upisao je dva remija uz čak šest poraza.

Nottingham Forest je trenutačno u zoni ispadanja ljestvice Premier lige, na 18. mjestu s jednom pobjedom, dva remija i pet poraza. Klub nastupa i u Europskoj ligi gdje ima remi i poraz nakon dva susreta.

Posljednji posao Dyche je obavljao u Evertonu čiji je trener bio od 2023. do ove godine. Ranije je još radio u Watfordu i Burnleyju.