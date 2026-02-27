VIDEO / Posljednja momčad Premier lige iznenadila Aston Villu u regionalnom derbiju

Budući engleski drugoligaš Wolverhampton Wanderers u susretu je 28. kola Premier lige u regionalnom derbiju svladao trećeplasirani sastav lige Aston Villu sa 2-0.

Joao Gomes (61) zabio je prvi, a Rodrigo Gomes (90+8) drugi gol.

Usprkos ove pobjede Wolverhampton je i dalje zakucan za dno ljestvice sa 13 bodova, šest manje od predzadnjeg Burnleyja, a čak 12 manje od 17. Nottingham Foresta koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak, a i odigrao je čak dvije utakmice manje.

Aston Villa je treća sa 51 bodom, 10 manje od vodećeg Arsenala, a pet od drugog Manchester Cityja, dok četvrtom Manchester Unitedu bježi tri boda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

