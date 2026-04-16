Portugalski veznjak se emotivnom porukom oprostio Manchester Cityja

JPxFletcher via Guliver Image

Bernardo Silva na kraju sezone napustit će Manchester City nakon što je u dresu Građana proveo skoro 10 godina. U klub je stigao 2017. godine iz AS Monaca, a sada se na društvenim mrežama emotivno oprostio od svoje momčadi.

“Građani, kada sam došao prije devet godina, prateći san malog dječaka, želio sam ostvariti uspjeh u životu, postići velike stvari. Ovaj klub i ovaj grad dali su mi mnogo više od toga, mnogo više nego što sam se mogao nadati. Ono što smo osvojili i postigli zajedno zauvijek će biti u mom srcu. Četiri titule u jednoj sezoni, tri titule u jednoj sezoni, četiri Premiershipa zaredom i mnogo više od toga… Nije bilo loše”, napisao je na društvenim mrežama Silva pa dodao:

“Za nekoliko mjeseci doći će vrijeme da se pozdravim s ovim gradom u kojem ne samo da sam osvojio toliko toga kao nogometaš, već i s gradom u kojem sam se oženio i zasnovao obitelj. Iz dubine srca, hvala vam. Navijačima – vaša bezrezervna podrška svih ovih godina je nešto što nikada neću zaboraviti.

Kao igrač, moj glavni cilj uvijek je bio igrati sa strašću kako biste vi mogli biti ponosni na način na koji sam vas predstavljao na terenu. U Manchester City došao sam kao igrač, a odlazim kao jedan od vas, doživotni navijač Manchester Cityja. Nastavite podržavati ovu mladu momčad, prilično sam siguran da će vam u budućnosti donijeti mnogo sjajnih uspomena”, poručio je Silva.

U nastavku oproštaja zahvalio je i svima u klubu.