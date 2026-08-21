Počinje Premier liga: Ovo je sve što trebate znati o Jakirovićevoj borbi za ostanak i Arsenalovom lovu na novi naslov

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Paul Terry / Sportimage via Guliver Image

Večeras od 21 sat kreće najpopularnija, a po mnogima i najbolja liga svijeta - Premier liga. Čast otvaranja dobit će Arsenal, aktualni osvajač Premier lige i Coventry City, povratnik u englesku elitu nakon 26 godina i sezone 2000./2001. Kao i inače, Premier liga donosi brojne zanimljivosti, a mi ćemo vas pokušati provesti kroz ono najbitnije.

Krenimo od prvaka Arsenala koji je prošle sezone nakon 22 godine uspio osvojiti domaće prvenstvo. Već su lani Topnici bili favoriti za naslov, a ove godine su po mnogima još veći favoriti. Momčad Mikela Artete dovela je Christosa Tzolisa i Bruna Guimaraesa kao ključne igrače, Illana Mesliera kao trećeg vratara te su prema svim relevantnim medijima dogovorili i dovođenje Ezrija Konse kao privremenu zamjenu za Williama Salibu koji je zadobio tešku ozljedu leđa i neće ga biti nekoliko mjeseci.

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Riješili su se Leandra Trossarda (Besiktas) kojega će nadomjestiti Grk Tzolis dok su Christiana Norgaarda prodali u Everton nakon samo jedne sezone u sjevernom Londonu. Iako su u Arsenalu odradili nešto lošiju predsezonu (pobjeda samo protiv Girone i MK Donsa iza zatvorenih vrata), na otvaranju sezone u Community Shieldu potpuno su nadigrali Manchester City i pokazali zašto su favoriti za osvajanje Premier lige.

Posebno su se istaknuli Guimaraes koji je omogućio Martinu Odegaardu opušteniji nogomet u prvoj utakmici sezone te Tzolis koji bi mogao biti jedno od otkrića sezone. Ako Topnici dovedu pravog igrača za lijevo krilo (osim Tzolisa), Topnici bi osim osvajanja Premier lige, koje im svi predviđaju, trebali doći daleko i u Ligi prvaka gdje su lani izgubili u finalu.

Tko su im konkurenti?

Iako je Manchester City lani završio na drugom mjestu sa sedam bodova iza Arsenala, ostali su bez Pepa Guardiole i Rodrija te ih čeka velika rekonstrukcija momčadi. Istrošili su Građani novac na Elliotu Andersonu, no mladi Englez ne čini se kao da će ekspresno moći zamijeniti Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva. Osim toga, Enzo Maresca nije ni blizu na razini kao Guardiola, a vjerojatno ni na razini Artete, Andonija Iraole i Xabija Alonsa.

Upravo posljednjespomenuti mogao bi krojiti novu sezonu. Alonsov Chelsea prošle sezone pod vodstvom Maresce i Liama Roseniora nije uspio završiti na mjestu koje vodi u europska natjecanja što će im donijeti novčani gubitak, ali i manji teret utakmica u sezoni. Bluesi su se pojačali Morganom Rogersom za basnoslovne novce, Maxenceom Lacroixom, Marcom Palestrom, Geovanyjem Quendom, Valentinom Barcom, Pepom Chavarrijom, Jordanom Hendersonom i Dannyjem Welbeckom.

Neki od tih igrača dovedeni su kao igrači za Alonsov sustav s trojicom u obrani dok su Henderson i Welbeck ipak dovedeni kako bi Španjolac lakše implementirao svoje ideje. Manjak europskih utakmica i borba samo na domaćem tlu Chelseaju bi mogli, ako Arsenal posustane, donijeti borbu za naslov. Čelnici Chelseaja su također i nestrpljivi pa ako ne krene dobro za Alonsa, nitko se ne bi čudio kada bi Baskijac ostao bez posla.

Kao moguće konkurente za naslov uvijek treba spomenuti i Liverpool koji ulazi s novim trenerom Iraolom. On stiže kao zamjena za Arnea Slota koji je sa sustavom Jurgena Kloppa osvojio naslov u prvoj sezoni i onda napravio veliki korak unazad u prošloj sezoni. Ostale su velike rupe u kadru koje još nisu popunjene, posebno u obrani.

Otišao je Ibrahima Konate, a Jeremy Jacquet još nije spreman za najveće napore. Giovanni Leoni također je teško ozlijeđen pa je obrana ostala samo na Virgilu van Dijku kao iskusnom i kvalitetnom igraču. Postoji i dalje problem u veznom redu gdje se još uvijek nije dovela prava šestica osim Watarua Enda kojemu očito nijedan Liverpoolov trener ne vjeruje toliko.

Ryan Gravenberch i dalje nije prava šestica što je uspio odigrati u prvoj Slotov sezoni. Nije samo vezni red problem jer još uvijek nije dovedena zamjena za Mohameda Salaha (Trabzonspor). Na desnoj strani kao opcija ostaju 20-godišnji Lewis Koumas i Rio Ngumoha, 17-godišnji Englez koji je ipak po vokaciji lijevo krilo.

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Veliki interes Liverpool ima za Bradleyem Barcolom, no PSG traži velike novce dok je ponuda za Yankubu Minteha odbijena od strane Brightona. Ukoliko se Redsi ne pojačaju na željenim pozicijama, borba za naslov bit će samo san dok će borba za TOP 5 postati realnost.

Nešto bolji prijelazni rok odradio je Manchester United dovođenjem Yourija Tielemansa, Andreya Santosa te dogovaraju dovođenje Carlosa Balebe iz Brightona. Time bi riješili većinu problema u veznom redu, no Michael Carrick nakon ugodne polusezone u 2026. godini sada mora pripremiti momčad za borbu na više frontova.

Crveni vragovi ove godine igraju i Ligu prvaka, a obrana im je i dalje tanka za tolike napore. Bruno Fernandes odigrao je rekordnu sezonu s 21 asistencijom, no čim je u Portugalu morao igrati više od jedne utakmice tjedno, njegova igra pala je za jednu razinu. Unitedov napad i dalje je pod upitnikom jer Benjamin Šeško ne uspijeva zadržati fizičku formu dok Joshua Zirkzee nije ispunio očekivanja. Bryan Mbeumo i Amad Diallo nude dobre opcije s desne strane, a Patrick Dorgu je solidna opcija za cijelu lijevu stranu u kojoj može i defanzivno ispuniti očekivanja.

Manchester bi, sudeći po dosadašnjem prijelaznom roku, trebao imati bolju sezonu od Redsa, no ako kola krenu nizbrdo, Crveni vragovi spremni su se samouništiti kao i u mnogim sezonama.

Prijetnje iz sjene

Aston Villa lani je dobar dio sezone držala priključak s Arsenalom pa su čak protiv Topnika i ostvarili važnu pobjedu na Villa Parku u posljednjim minutama. Međutim, sreća koja ih je pratila u očekivanim pogocima kasnije ih je napustila pa su pred kraj sezone fokus prebacili na Europsku ligu. Unai Emery vladar je tog natjecanja, ali u borbama za naslov u velikim ligama nije dorastao.

Osim toga, Aston Villa ostala je bez važnog Morgana Rogersa, ubrzo će ostati bez Ezrija Konse, Lucas Digne otišao je u PSG, a ni Youri Tielemans više nije član Villansa. Alejandro Garnacho možda doživi renesansu i proigra u Birminghamu, ali to je ipak na skali manje vjerojatno nego da ostane na istoj i nedovoljno dobroj razini. Čak i takva Villa trebala bi biti bolja od većine lige što bi joj trebalo donijeti europske pozicije. Jesen u Ligi prvaka samo će im otežati situaciju pa će neko vrijeme proživljavati teške trenutke.

Takav problem neće imati Roberto de Zerbi sa svojim Tottenhamom. Oni su završili na 17. mjestu pa nisu dobili nagradu europskog nogometa, nego samo ostanak u ligi. Da se ta borba za ostanak ne bi ponovila, Spursi su doveli brojna pojačanja. Stigli su Andrew Robertson, Marcos Senesi i Jan Paul van Hecke kao pojačanja u obrani, Sandro Tonali i Mateus Fernandes u veznom redu te se pregovara oko dolazaka Savinha i Omara Marmousha iz Manchester Cityja.

Klub iz bijelog dijela sjevernog Londona ove godine cilja na visoke uspjehe, a u tome će im pomoći manjak europskih utakmica. Borba za ostanak u ovoj sezoni neće biti aktivna dok bi borba za Europu trebala biti izgledna te bi u njoj čak trebali biti i favoriti, barem za to šesto mjesto i “titulu najbolje ekipe iz ostatka lige”.

Velika borba za visoku sredinu tablice

Kao i lani, u Premier ligi trebamo očekivati veliku borbu ekipa od osmog do 14. mjesta. Gledajući posljednjih nekoliko sezona, Newcastle bi se trebao nametnuti kao favorit za to, no njihovo ljeto u kojem su prodali ključne igrače ne ulijeva povjerenje. Međutim, čak i takve Svrake mogle bi dobiti priliku jer brojne ekipe imaju i europski nogomet.

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Sunderland će igra na dva fronta potpuno iscrpiti pa bi Crne mačke mogle ući u borbu za ostanak, treba vidjeti kako će na dvostruku bitku reagirati Luka Vušković i njegov Brighton dok će debi u Europi imati i Bournemouth koji u novu sezonu ulazi s novim trenerom Marcom Roseom.

Tu priliku bi, po svemu sudeći, trebali iskoristiti Leeds, Everton i moguće Nottingham Forest s Oliverom Glasnerom dok se od Crystal Palacea s najboljim trenerom Francuske Pierreom Sageom očekuje veći fokus na debi u Europskoj ligi.

Kandidati za ispadanje

U Premier ligi nerijetko neke ekipe neočekivan zaglibe u borbi za ostanak pa se nitko ne bi čudio da Leeds, Everton, Forest, Palace pa čak i Palace na sredini sezone budu uključeni u borbu za goli život. Međutim, tri ekipe, uz jednog aktualnog prvoligaša, nameću se kao veliki kandidati za ispadanje.

Balkanskim ljubiteljima nogometa neće biti drago što je Hull City Sergeja Jakirovića najveći favorit za osvajanje 20. mjesta. Tigrovi se jesu pojačali i srušili nekoliko rekorda u transferima, no i dalje bi to trebalo biti tanko za ostanak u eliti. Jakirović je čuda već radio s Hullom, kada ih je iz Championshipa, bez dozvoljenih transfera uz odštetu, odveo zaobilaznim putem u Premier ligu. Tako navijači Hulla sigurno neće unaprijed potpisati predaju.

Jednaku borbu trebali bi pružiti Coventry legendarnog Franka Lamparda i Ipswich Town koji iza sebe ima isksutvo nedavnog ispadanja iz engleske elite. Ako su naučili na greškama, mogli bi se potući s jednim od aktualnih prvoligaša za to 17. mjesto.

Tu se kao najveći favorit za ispadanje nameće Fulham. Odlazak Marca Silve u Benficu ostavio je trenersku prazninu na Craven Cottageu, a nju je popunio Alvaro Arbeloa. Bivši trener Real Madrida mučio se u glavnom gradu Španjolske s autoritetom te nije pokazao sjajne trenerske sposobnosti u vođenju najuspješnijeg kluba u povijesti.

U Fulhamu će imati pune ruke posla kako bi klub doveo na pravu razinu, a gledajući transfer, u kojem su izdvojili veliki novac za nedokazanu špicu Gonzala Garciju, Cottagersi se neće dobro provesti.