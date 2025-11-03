Pep se obrušio na suđenje: ‘Nevjerojatno što je gol za suce’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola bio je bijesan nakon što je njegova momčad pobijedila Bournemouth 3:1 u Premier ligi.

Slavni strateg obrušio se na suce zbog jedinog gola Bournemoutha, za koji vjeruje da je postignut nakon prekršaja nad vratarom Donnarummom.

“Nevjerojatno je što je gol za suce. Ovdje sam deset godina i jako se dobro poznajemo. Jako sam zadovoljan onim što sam do sada postigao u Cityju, unatoč svemu tome”, rekao je Guardiola.

Nije se tu zaustavio s kritikama na račun Anthonyja Taylora.

“Rekao sam mu da mi objasni je li to bio prekršaj ili ne. Nije mi dao odgovor. Svi ovdje na Etihadu su hrabri, vrlo hrabri. Znam da su ih čuveni menadžeri zvali u prošlosti. Ja nisam, a ni oni mene neće zvati. Točno znam što mogu očekivati ​​na stadionu”, zaključio je Guardiola.