Pep Guardiola otkrio tko je jedan od najpametnijih igrača kojeg je trenirao

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Trener Manchester Cityja, Pep Guardiola, imao je samo riječi hvale za kapetana svoje momčadi, Bernarda Silvu, nakon uvjerljive pobjede nad Liverpoolom (3:0) u 11. kolu Premier lige.

U utakmici koja je označila 1000. utakmicu u Guar­d­iolinoj trenerskoj karijeri, Španjolac je govorio o brojnim igračima s kojima je surađivao tokom godina, ali je posebno istaknuo portugalskog veznjaka.

“Bernardo Silva je pravi nogometni majstor. Njegov osjećaj za tempo, osvajanje lopte, ubrzavanje i usporavanje igre, intuicija kojom prepoznaje prostor i snalazi se u svakoj situaciji – sve to posjeduje. Mogu slobodno reći da je jedan od najpametnijih igrača koje sam ikada trenirao“, rekao je Guardiola.

Silva se prošle sezone suočavao s problemima u formi, ali je sada kapetan momčadi. Guardiola je otkrio i koliko je Portugalcu bilo teško u prethodnom periodu:

“Prošla sezona nije mu bila laka. Ponekad bi mi rekao: ‘Pepe, iscrpljen sam. Moj um više nije ovdje, niti su mi noge. Ali on je ostao, borio se i zato je danas naš kapetan“, kazao je Guardiola, prenosi Sky Sports.

Bernardo Silva (31) ponikao je u omladinskom pogonu Benfice, a u Manchester City je stigao 2017. godine iz Monaca za 50 milijuna eura. Do danas je odigrao 422 utakmice za Građane, postigao 73 gola i upisao 75 asistencija.

Za reprezentaciju Portugala upisao je 105 nastupa i zabio 14 golova.