Pep dao prve prognoze Gvardiolove ozljede, evo koliku pauzu očekuje

Joško Gvardiol ozlijedio se u 20. kolu Premier lige gdje je Manchester City remizirao 1:1 protiv Chelseaja na Etihadu.
Nakon jednog duela u sredini terena Joško Gvardiol je ostao ležati na terenu te je nakon pružanja pomoći uz šepanje napustio travnjak. Ozbiljnost ozljede još uvijek se ne zna, ali po tome kako je napustio teren ne izgleda dobro.
Prve je prognoze o ozljedi hrvatskog reprezentativca dao trener Pep Guardiola.
“Gvardiol ne izgleda dobro”, rekao je te dodao da nije još razgovarao s liječničkom službom. Potom je dao svoju procjenu težine ozljede:
“Mislim da će izbivati nekoliko tjedana”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!