Pao je ‘Here we go’: Xabi Alonso preuzima klubu Chelseaja

Podijeli :

xMaciejxRogowskix maciejrogowski_barcelona_realmadrid_2526-413 via Guliver Image

Ono što se već neko vrijeme u medijima pisalo, sada će ubrzo dobiti i svoju potvrdu. Kako javlja Fabrizio Romano, sve je dogovoreno oko prelaska Xabija Alonsa u londonski Chelsea. Talijanski novinar čak je napisao i "here we go" što je ujedno i potvrda kako je posao dogovoren.

U siječnju ove godine Xabi Alonso je nakon kratkog perioda na klupi Real Madrida, otišao iz europskog velikana. To je napravio nakon poraza od Barcelone u Superkupu, a još uvijek nije poznato je li mu Florentino Perez uručio otkaz ili je Xabi Alonso podnio ostavku.

Kako vrijeme odmiče, izglednija je druga opcija, posebna kada se pogleda stanje u “Kraljevskom klubu” gdje su se prošlog tjedna dva puta sukobili Federico Valverde i Aurelien Tchouameni.

Nakon četiri mjeseca pauze, počele su stizati ponude za Alonsa. Kao najizglednija opcija se odmah po odlasku iz Reala nazirao Liverpool, no Redsi su ostali vjerni Arneu Slotu unatoč kritikama prema nizozemskom treneru.

U ponedjeljak su se pojavile priče o drugim klubovima. Prvi među njima je Chelsea koji još uvijek nema stalnog trenera i u potrazi je za novim rješenjem, a ono su pronašli u baskijskom treneru koji je pristao na dolazak u Bluese. To će mu biti četvrti klub u karijeri. Prvo je vodio drugu momčad Real Sociedada, zatim Bayer Leverkusen, a posljednji posao imao je u Real Madridu.