Pandur obranio dva penala i odveo Jakirovićev Hull u četvrto kolo FA Cupa

xIanxLyallx PSI-23497-0141 via Guliver Image

U trećem kolu engleskog FA Cupa Hull City čiji je trener Sergej Jakirović ugostio je svoje poznate suparnike iz lige Blackburn Rovers. Nakon 90 minuta nije bilo golova te se otišlo u dodatnih 30 minuta. Ni tamo nije bilo golova pa se otišlo na jedanaesterce gdje je briljirao Ivor Pandur s dvije obrane s kojima je odveo Hull do pobjede 0:0 (4-3) i plasmana u četvrto kolo FA Cupa.

U prvih 90 minuta susreta nije bilo pogodaka, a onda je ista situacija bila i u produžecima gdje također nije bilo golova. Tako se otišlo u “lutriju jedanaesteraca gdje je briljirao povremeni hrvatski reprezentativac Ivor Pandur.

On je u prve dvije serije obranio pokušaje Yukija Ohashija i Mousse Baradjija. Iako je njegov suigrač Lewie Coyle također promašio, Hull je zbog Pandurovih obrana imao lijepu prednost koju je obranio za pobjedu od 4:3 na penalima.

Tako je Hull City Sergeja Jakirovića izborio četvrto kolo FA Cupa.