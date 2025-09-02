Rekordnim britanskim transferom švedskog napadača Alexandera Isaka iz Newcastle Uniteda u Liverpool, vrijednim 125 milijuna funti (oko 144 milijuna eura), u ponedjeljak je zaokružen najrastrošniji ljetni prijelazni rok u engleskoj Premier ligi, u kojem su klubovi kumulativno potrošili više od tri milijarde funti.

Prijašnji rekord je iznosio 2,7 milijardi funti, koliko su klubovi potrošli u sezoni 2022./2023. Dvadeset klubova je u ovom ljetnom roku potrošilo 650 milijuna funti više u odnosu na prijašnji rekord.

“Ovog ljeta vidjeli smo financijsku dominaciju Premier lige nad svjetskim nogometom”, izjavio je za Reuters Dan Plumley, stručnjak za nogometne financije na Sveučilištu Sheffield Hallam.

“Potaknuta zaradom od prodaje međunarodnih TV prava, nastavlja poslovati na drugoj razini u odnosu na ostale lige.”

Prema Deloitteu, i neto potrošnja je dostigla rekordnu razinu od 1,2 milijarde funti. To je povećanje od 114% u odnosu na prethodno ljeto, a 13% više od prethodnog rekorda iz 2022..

“Treće rekordno ljeto potrošnje Premier lige u četiri godine šalje snažan signal da, unatoč smanjenoj potrošnji u ostatku kontinenta, klubovi nemaju planove usporiti svoja ulaganja u proizvod na terenu”, rekao je Tim Bridge, glavni partner u Deloitte Sports Business Group.

Financijska snaga Premier lige se očituje u podatku da je njen udio u bruto potrošnji pet najvećih europskih liga 51%, a da 49% otpada na njemačku Bundesligu, španjolsku La Ligu, talijansku Serie A i francusku Ligue 1 zajedno.

Prosječna neto potrošnja ostale četiri lige, prema Deloitteu, iznosila je 90 milijuna eura.

Što se klubova tiče, na vrhu popisa najvećih potrošača je engleski prvak Liverpool čija je bruto potrošnja u ovom ljetnom prijelaznom roku dosegla 483 milijuna eura, prema podacima mrežnog portala www.transfermarkt.co.uk.

“Proširenje stadiona i poboljšani sponzorski ugovori, uz uspjeh na terenu, podigli su njihove prihode na preko 600 milijuna funti. Mogu si to priuštiti, unatoč strogim financijskim pravilima Premier lige o zaradi i održivosti“, rekao je Plumley.

Drugi najveći potrošač je Chelsea s 328 milijuna, a treći je Arsenal s 293 milijuna.