O’Hara žestoko napao Tudora: ‘On je prevara, mora otići! Osobno bih ga odvezao na aerodrom’

Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Bivši igrač Tottenhama Jamie O'Hara oštro je napao trenera Igora Tudora nakon debakla protiv Atletico Madrida u osmini finala Lige prvaka i poraza 5:2.

Antoine Griezmann iskoristio je veliku pogrešku obrane i vratara gostiju za vodstvo, potom je domaćin povećao prednost nakon još jedne loše reakcije zadnje linije Tottenhama, a Julian Alvarez zabio je treći pogodak na prazan gol nakon novog katastrofalnog dodavanja vratara Antonina Kinskyja.

U 22. minuti Robin Le Normand povisio je na 4:0, ali Tottenham je ubrzo smanjio kada je Pedro Porro četiri minute kasnije pogodio za 4:1.

S 4:1 otišlo se na poluvrijeme, a novi pogodak vidjeli smo u 55. Strijelac je za Atletico bio Alvarez koji je stigao do svog drugog gola na utakmici. U 76. momčad Igora Tudora stigla je do svog drugog zgoditka preko Dominica Solankea, koji je pogodio za konačnih 5:2.

O’Hara, koji je sada stručni komentator, proglasio je Tudora glavnim krivcem za lošu formu Tottenhama.

“On je prevara! Apsolutna prevara! Dosta mi ga je. Izbacite ga iz kluba. Dajte mu otkaz još večeras! Osobno bih ga odvezao na aerodrom.”

Kritizirao je i Tudorov stil nogometa.

“Kakav je to nogomet koji igramo? Negativan je, dosadan, nema nikakve strasti”, nastavio je pa dodao:

“Ovo je Tottenham Hotspur, ne možemo si dopustiti da iz tjedna u tjedan serviramo ovakvo smeće.”

O’Hara smatra da ni sami igrači više ne vjeruju u trenerove metode.

“Igrači ne izgledaju kao da žele igrati za njega. Govor tijela im je potpuno pogrešan.”

A onda je i izravno apelirao na predsjednika kluba Daniela Levyja da poduzme hitne korake.

“Daniel Levy mora djelovati odmah. Navijači mu okreću leđa, ja mu okrećem leđa. Tudor mora otići.”