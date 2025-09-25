Odlične vijesti za Arsenal: William Saliba dogovorio sve detalje oko novog ugovora

Podijeli :

David Klein Sportimage

Jedan od najboljih braniča današnjice i ključni nogometaš Arsenala, William Saliba, postigao je dogovor s londonskim klubom oko produženja suradnje. Kako prenosi David Ornstein, sve je usuglašeno i uskoro se očekuje službena potvrda.

Prema informacijama engleskog novinara, Saliba će potpisati novi ugovor koji će trajati do 2030. godine. Iako su za francuskog reprezentativca interes pokazivali brojni europski velikani, među kojima je i Real Madrid, on je odlučio ostati u Arsenalu.

Saliba je stigao u klub 2019. godine, prije nego što je Mikel Arteta preuzeo trenersku klupu. Prve tri sezone proveo je na posudbama u Saint-Étienneu, Nici i Marseilleu, a tek 2022. postao je stalni član prve momčadi. Od tada je nezamjenjiv u Artetinom sustavu. Nakon nedavne ozljede vratio se na teren u remiju protiv Manchester Cityja te u pobjedi nad Port Valeom u EFL Cupu.