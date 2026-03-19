Odlična vijest za engleske navijače: Premier liga zamrznula cijene ulaznica za sljedeće dvije sezone

xJoshxSmith/PPAUKx PPA-179580 via Guliver Image

Premier liga najveći je nogometni klupski produkt uz Ligu prvaka i kao takva svake godine od navijača "uzima" golemu svotu novaca. Ulaznice za utakmice svih klubova uglavnom su skupe pa čak i preskupe prosječnom građaninu, no Premier liga sada je napravila jedan važan potez.

U četvrtak su dioničari Premier lige, odnosno svih 20 klubova plus Engleski nogometni savez, glasovali o cijenama ulaznica za gostujuće navijače.

Najveća cijena ulaznica za goste je u posljednjih 10 sezona bila 30 engleskih funti, a klubovi Premier lige zajedno sa Savezom su izglasali da cijene ostanu iste i sljedeće dvije godine.

Tako će navijači svih klubova u ligi sljedeće dvije sezone svoj klub na gostovanjima pratiti po pristupačnim cijenama. Premier liga je ovu politiku uvela prvi put u 2016. godini, a kako sami kažu to je pridonijelo povećanju posjećenosti.

Klubovi su zabilježili skok s 82% na 91%, a u Premier ligi se nadaju da bi taj broj mogao doseći i veću razinu.