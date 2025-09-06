Novi problemi za Arsenal: Saliba otpao za Manchester City

Podijeli :

Jon Super via Guliver

William Saliba je na zagrijavanju prije utakmice s Liverpoolom iskrenuo gležanj. Francuski stoper pokušao je igrati, ali ubrzo je shvatio kako neće moći nastaviti. Zamijenio ga je Cristhian Mosquera koji je odigrao dobro u porazu 1:0. Morat će mladi Španjolac igrati i sljedeće utakmice jer se saznalo koliko dugo će Saliba biti izvan pogona.

Kako prenosi francuski L’equipe Saliba će s terena izbivati između tri i četiri tjedna. Tako će nakon reprezentativne pauze propustiti susret s Nottingham Forestom, a i derbi s Manchester Cityjem.

Neće igrati ni u prvom kolu Lige prvaka protv Athletic Bilbaa te u trećem kolu Carabao Cupa gdje gostuju kod Port Valea. Na teren bi se mogao vratiti protiv Newcastlea u gostima ili u drugom kolu Lige prvaka protiv Olympiakosa.

Velik je to udarac za Arsenal koji bi u derbiju s Manchester Cityjem mogao biti i bez Bukaya Sake. On se ozlijedio na utakmici s Leeds Unitedom te je također nekoliko tjedana van pogona. Utakmica s Forestom bi mu trebala doći prebrzo, a za onu s Građanima se nada da će se spremiti.