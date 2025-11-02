Novi otkaz u Engleskoj: Posljednja momčad Premier lige otpustila trenera

Podijeli :

PhilxDuncanx/xEveryxSecondxMediax

Wolverhampton Wanderers nalazi se na posljednjem mjestu Premier lige nakon odigranih 10 kola. Klub u blizini Birminghama još nije upisao nijednu pobjedu ove sezone pa je tako stigla odluka s vrha da Vitor Pereira napušta klupu.

Pereira je preuzeo Wolves u prosincu 2024. godine te je na klupi premierligaša odradio 38 utakmica. Za to vrijeme je skupio 14 pobjeda, pet remija te 19 poraza, a u prosjeku je osvajao 1,24 boda po utakmici.

Nije to dovoljno bilo za klub koji želi biti stabilan prvoligaš. Sada su u opasnosti da prvi put nakon sezone 2021./2022. stignu u Championship.

Još se ne zna koji trener će voditi Wolves u sljedećoj utakmici protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu.